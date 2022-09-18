مصطفى محمد يقود هجوم نانت لمواجهة لانس بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي فريق نانت المحترف ضمن صفوفه مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد، بنظيره لانس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويقود لاعب الزمالك السابق هجوم فريقه في المواجهة، التي يسعى من خلالها بطل كأس فرنسا الموسم الماضي، لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام لوريان بثلاثة أهداف لهدفين.

ويحتل نانت المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد لانس فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

تشكيل نانت:

حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: جيان شارل كاستيليتو – أندري جيروتو – نيكولاس بالو - دينيس أبياه.

خط الوسك: كونتين ميرلين – موتسيامي - بيدرو شيريفيا.

في الهجوم: إجناتيوس جاناجو – إيفان جييساند - مصطفى محمد.