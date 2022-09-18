تشكيل الزمالك.. شيكابالا أساسيًا في مستهل مشوار الزمالك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - استقر البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، على تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة إيليكت سبورت التشادي مساء اليوم الأحد، في دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وفضّل المدرب البرتغالي، البدء بمحمود عبدالرازق شيكابالا أساسيًا في مواجهة الفريق التشادي، إلى جانب زيزو ونيمار، خلف المهاجم سيف الدين الجزيري.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" -إمام عاشور - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد نديم ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي وسيف جعفر ومحمد حسام " بيسو" ويوسف إبراهيم " اوباما" ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.