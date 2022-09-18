دراسة.. ما هو تأثير "بصمة القدم" على إعداد الأهلي للموسم الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ تيزيان أندريس أندويا مخطط أحمال الأهلي الجديد مشواره مع الفريق الأحمر بإخضاع اللاعبين إلى قياسات بدنية ومن ضمنها الخاص بـ "بصمة القدم" .

وحصل مخطط أحمال الأهلي على نتائج الاختبارات ليبدأ على الفور العمل فردياً مع بعض الأسماء في فترة الإعداد الحالية التي يخوضها الفريق في الموسم الجديد.

"بصمة القدم" الاختبار الجديد فتح باب التساؤلات حول أهميته ودور وعلاقته باللياقة البدنية وهو ما يجيب عليه يلا كورة خلال السطور القادمة:

بصمة القدم ترتبط ارتباطاً وثيقاً باللياقة البدنية وهي مقياس لعادات نمط الحياة وتأثيرها من حيث استهلاك الطاقة عن طريق الغذاء وبالتالي علاقتها بالإصابات والتعافي والاستشفاء وخطر الإصابات.

وفي بحث مطول أجرته الدكتورة أندريا كولينز وزميلها روث فيرتشايلد في جامعة كارديف بويلز نشرته في مجلة السياسة البيئية والتخطيط قدم الباحثين أهمية هذه التقنية.

وتناول البحث فكرة أن خياراتنا الغذائية تؤثر على بصمتنا البيئية وأكد أن النظام الغذائي مسؤول عن حوالي 25 بالمائة من إجمالي البصمة البيئية للأفراد.

وأشار البحث إلى أن العلاقة بين نمط الحياة والصحة والبيئة تحتاج إلى تقييم بصمتنا للياقة البدنية تمامًا كما نحسب بصمتنا الكربونية والذي يعتمد على :

1- حساب بصمة اللياقة يظهر كيف تؤثر عادات الفرد في تناول الطعام وممارسة التدريبات ونمط الحياة على الصحة العامة والتأثير على ضغط الدم ؛ ومؤشر كتلة الجسم دهون الجسم؛ وخطر الاصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو مرض السكر وحتى على طول العمر المتوقع .

2- تقليل أو حرق السعرات الحرارية لتقليل البصمة في اللياقة البدنية حيث إن الاستهلاك المتوازن للسعرات الحرارية، يحدد ما إذا كنا نفقد الوزن أو نكتسبه أو نحافظ على عدد السعرات الحرارية التي نستهلكها مقابل الكمية التي ننفقها وبالتالي من المفيد معرفة عدد السعرات الحرارية التي نحرقها خلال التمارين المختلفة للحفاظ على التوازن المطلوب في استهلاكها.

3- الخيارات الغذائية تصنع آثار أقدام والتي أظهرتها دراسة أخرى قام بها البروفيسور كارلوس إدواردو دي جيسوس في

جامعة موناش (أستراليا) حيث تعمل الخيارات الغذائية المعقولة في تقليل البصمة وتحسين الصحة.

وعلى سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي إجراء تغييرات متواضعة - مثل التحول من الجبن إلى البيض للحصول على البروتين - إلى تقليل البصمة الفردية لشخص ما بنسبة 20 في المائة.

وذكر البحث طريقة أخرى تؤثر على بصمة اللياقة البدنية وهي: "البيئة الخضراء" بمعني التدريب في أجواء صحية في الهواء الطلق .

ووفقا للبحث ، فإن النظام الغذائي مسؤول عن حوالي ربع إجمالي البصمة البيئية للأفراد ،وأفضل طريقة لتقليل البصمة، استبدال اللحوم والمنتجات الحيوانية بمنتجات نباتية فالنظام الغذائي النباتي منخفض السعرات الحرارية لديه أصغر بصمة.