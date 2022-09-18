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تريزيجيه أساسيًا في مواجهة عازي عنتاب بالدوري التركي

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المدير الفني لفريق طرابزون، عن تشكيل فريقه، لمواجهة غازي عنتاب، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري التركي، والتي شهدت تواجد لاعب المنتخب الوطني، محمود حسن تريزيجيه، في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوجركان.

خط الدفاع: ستيفانو دينسويل، إيرين، مارك بارترا، يانس لارسن.

خط الوسط: دجانيني، هامسيك، سويبس، أناستاسيوس باكاسيتاس، ومحمود حسن تريزيجيه.

وفي الهجوم: أوموت.

ويأتي طرابزون حامل لقب الدوري التركي بالموسم الماضي، في المركز التاسع، برصيد 10 نقاط جمعها من 5 مباريات، بواقع 3 انتصارات وتعادل، وهزيمتين.

فيما يأتي غازي عتناب في المركز السابع برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين، وتعرض للهزيمة مرة واحدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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