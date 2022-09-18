آرسنال يؤمّن صدارة بريميرليج باكتساح برينتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز أرسنال على مضيفه برينتفورد بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على ستاد جريفين بارك.

طريق آرسنال إلى تأمين صدارة جدول الترتيب لم يكن صعبًا على الإطلاق، بعدما سيطر على المباراة على مدار 90 دقيقة.

رفع آرسنال رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر توقف برينتفورد عند 9 نقاط في المركز التاسع.

تقدم آرسنال في الدقيقة 17 من عمر المباراة بعد ركنية من الجانب الأيسر لعبها بوكايو ساكا، واستقبلها ويليام ساليبا برأسية ذهبت إلى القائم البعيد، وحاول الحارس إبعادها لكن تكنولوجيا خط المرمى حسمت الأمر بعدما دخلت الكرة إلى المرمى بشكل واضح.

ضاعف جابرييل جيسوس النتيجة لصالح آرسنال في الدقيقة 28 بعدما لعب جرانيت تشاكا عرضية استقبلها البرازيلي برأسية في شباك برينتفورد.

واختتم فابيو فييرا أهداف المباراة في الدقيقة 49 الأهداف بعدما صوّب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يكن هناك من يستطيع ايقافها.

وتجاوز آرسنال بتلك النتيجة الخسارة الوحيدة التي تعرض لها وكانت في الجولة السادسة أمام مانشستر يونايتد، حيث سقط المدفعجية أمام الشياطين الحمر بنتيجة 3-1.

وحافظ أرسنال على صدارة جدول الترتيب بشكل منتظم منذ الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي حتى الثامنة دون أن يخسرها في نهاية أي مرحلة.