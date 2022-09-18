رسميًا.. المصري يبرم صفقة هجومية من الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أعلن النادي المصري البورسعيدي اليوم الأحد ضم المهاجم الكاميروني فرانك إيتوجا لمدة 3 أعوام قادمًا من أشانتي كوتوكو الغاني.

وذكر المصري عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، "رحبوا معنا بمهاجمنا الدولي الكاميروني فرانك إيتوجا".

وكان إيتوجا وصل القاهرة في وقت سابق من اليوم الأحد لتوقيع العقد مع كامل أبوعلي، رئيس المصري.

الجدير بالذكر أن اللاعب فرانك إيتوجا والبالغ من العمر 21 عامًا يشغل مركز رأس الحربة، ونشأ اللاعب في صفوف أكاديمية نكوفو بالكاميرون.

ثم انتقل لصفوف فريق فورتونا الكاميروني ومنه لصفوف أشانتي كوتوكو الغاني والذي سجل معه 21 هدفًا خلال الموسم الماضي جعلته يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية إلا أن سرعة المصري في حسم المفاوضات مع اللاعب وادارة ناديه وجهت بوصلة الصفقة إلى القلعة الخضراء.

ويعتبر إيتوجا، لاعب منتخب الكاميرون الأولمبي، ثامن صفقات المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد السباعي الجزائريين عبدالرحيم دجموم، وعماد الدين بوبكر، والنيجيري أنتوني أوكبوتو، ومروان حمدي، وحسين السيد، ومحمد دبش، وعمرو سعداوي.