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أصغر لاعب في بريميرليج.. لاعب آرسنال يكسر الرقم القياسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - شارك إيثان نوانيري مع فريق آرسنال كبديل في الدقيقة 91، وذلك في المباراة التي جمعت جانرز ببرينتفورد، في الجولة السابعة من ، والتي انتهت بفوز آرسنال بثلاثية نظيفة.

ويعد إيثان أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي، بعدما كسر رقم هارفي إليوت لاعب ، والذي شارك في بريميرليج مع فريق فولهام في 2019، وكان بعمر 16 عامًا وشهر.

نوانيري من مواليد مارس 2007، أي أنه في سن 15 عامًا ونصف تقريبًا، وهو رقم قياسي جديد على بريميرليج.

يذكر أن نوانيري المنتقل حديثًا لشباب آرسنال، شارك على مدار موسمين مع فريق تحت 18 عامًا، في 9 مباريات، بواقع 6 مباريات في الموسم الماضي، و3 في هذا الموسم.

الموسم الماضي، سجل 3 أهداف وصنع هدفين مع فريق تحت 18 عامًا، وهذا الموسم، شارك في 3 مباريات، سجل خلالهم هدف وصنع هدفين، كما شارك في مباراة واحدة مع فريق تحت 21 عامًا، وصنع هدف.

ومع المنتخب الإنجليزي تحت 16 عام، شارك نوانيري في 6 مباريات وسجل هدف، ومع منتخب إنجلترا تحت 17 عام، شارك في مباراة واحدة ولم يسجل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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