أودينيزي يخطف صدارة الكالتشيو مؤقتًا بفوز كبير على إنتر

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتقى فريق أودينيزي إلى صدارة الدوري الإيطالي، بعد الفوز يثلاثة أهداف لهدف، أمام إنتر، الذي هبط إلى المركز السادس عقب هذه الهزيمة المدوية.

لم تمر سوى 5 دقائق فقط، حتى سجل باريلا هدف التقدم لإنتر من ركلة ثابتة رائعة، وفي الدقيقة 22 نجح فريق أودينيزي في التعادل، بهدف ذاتي من المدافع سكرينيار، بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني، لعب فريق أودينيزي على المرتدات التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى سمير هاندانوفيتش، والذي تلقى هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

حيث سجل جاكا بيول هدف التقدم في الدقيقة 84 برأسية رائعة بعد عرضية من جيرارد ديولوفيو لاعب ميلان وبرشلونة السابق، ثم أنهى تولجاي آرسلان برصاصة الرحمة في الدقيقة 93، برأسية أيضًا، وبعد عرضية من نفس اللاعب الإسباني الذي تألق بشدة في المباراة.

زبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أودينيزي للنقطة 16 في صدارة الدوري مؤقتًا، بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند النقطة 12 في المركز السادس.