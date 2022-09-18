إجازة سريعة للاعبي المنتخب من معسكر الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط

حصل لاعبو المنتخب المصري على إجازة لمدة 24 ساعة، خلال المعسكر المقام حاليًا بالأسكندرية، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وينضم لاعبو المنتخب المصري مجددًا إلى المعسكر غدًا الإثنين، قبل انضمام اللاعبين المحترفين، الذين لم يتواجدوا من بداية المعسكر، لانشغالهم بالمنافسات الرسمية مع أنديتهم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين، المقرر إقامتهما يومي 23 و27 سبتمبر على الترتيب.

ومن المقرر أن يعلن فيتوريا عن قائمة المنتخب النهائية استعدادًا للمباراتين بعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادي التي تقام اليوم الأحد في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.