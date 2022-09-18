شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخبنا للشباب يخسر من اليابان بهدف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسر منتخبنا الوطني للشباب امام منتخب اليابان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على الاستاد الوطني في فينتيان، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.

منتخبنا للشباب يخسر من اليابان بهدف

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 85 عندما سجل منتخب اليابان هدف الفوز الثمين عن طريق خطأ من لاعب منتخبنا جميل الدبعي.

وابتعد منتخب اليابان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط لليمن، 4 لفلسطين.

وتتركز الأنظار إلى منتخبنا لحصد البطاقة الثانية للتأهل للنهائيات عن مجموعته، بعد حصوله على سبع نقاط، مقابل اربع نقاط لمنتخب فلسطين الذي سيلتقي منتخب لاوس بعد قليل.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

وفي سياق منفصل التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت، بسفراء اليمن لدى اوروبا على هامش زيارته الحالية لجمهورية المانيا الاتحادية.

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمجموعة السفراء، ووضعهم امام مستجدات الساحة اليمنية، ونتائج لقاءاته مع القادة والمسؤولين الألمان.

و اكد فخامة الرئيس حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للبلاد على أسس الاستقلالية، والتعاون البناء مع الاسرة والمجتمع الدولي.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق على دور الدبلوماسية اليمنية في رعاية مصالح الشعب اليمني، والدفاع عن قضيته العادلة وتحقيق تطلعاته في استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستئناف مسار السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

واثنى الرئيس على الآليات الجديدة التي اعتمدتها الدبلوماسية اليمنية لتشارك الرؤى وتوحيد المواقف عبر سفاراتها وقنواتها الخارجية، بما في ذلك الاجتماعات الدورية ذات الصلة بتطورات الشأن الوطني، وتفاعلاتها الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.



وفي سياق منفصل تفقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي اليوم سير العمل في مركز الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل بالعاصمة المؤقتة عدن.

واطلع الشرجبي من المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث للدكتور محمد درباع ومدير مكتب الجمعية بعدن ومدير المركز الدكتور نزار عبدالجواد على مستوى ونوعية الخدمة التي يقدمها المركز في إطار مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل ليستفيد من خدماته 6061 مستفيد و1018 مستفيد من تركيب الأطراف وقدمت خدمات لأكثر من 13222 تنوعت بين خدمات للنازحين والمقيمين من أبناء عدن والمحافظات المجاورة.



وكرَّم محافظ لحج أحمد تُركي، اليوم، عددًا من منتسبي السلك القضائي والنيابة ومنظمات إنسانية عاملة في اليمن، تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية بمديريات المحافظة من خلال مشروعاتها التنموية التي تنفِّذها فيها.

حيث كرّم المحافظ رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة لحج السابق القاضي محمَّد الجُنَيدِي ورئيس نيابة الاستئناف السابق القاضي ناصر البوكري ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة السابق القاضي صلاح الدِّين عبد العزيز.

في سياق متَّصل كرَّم المحافظ المديرة القُطْرية لمنظمة رعاية الأطفال " سِيڤ ذَا تشِيلدرِن " في اليمن رَامَا هانسراچ، بالشهادات التقديرية والدروع التذكارية.

إلى ذلك، ناقش المحافظ مع ممثل بيت الزكاة الكويتي أحمد الرزاقي، الجدوى التنموية لمشروع حفر بئر مياه جوفية عذبة مع ملحقاتها، بمنطقة العند بمديرية تُبَن ومشروع توزيع 167 سلة غذائية للنازحين بمخيم منطقة العند بدعم من البيت وتنفيذ الجمعية ضمن مشروع تقديم 1500 سلة غذائية للنازحين بالمخيمات في 8 محافظات محرَّرة، فيما كرَّمت جمعية " الحكمة اليمانية " الخيرية.

عقب ذلك وضع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج عَوَض الصلاحي، اليوم، حجر الأساس لمشروع بئر بيت الزكاة الكويتي البالغة تكلفته 70 ألف ريال سعودي، ودشَّن مشروع توزيع السلال الغذائية، التابع للبيت.

