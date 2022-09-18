شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا وفى زمن قياسي.. أندية سيتى كلوب تقدم كتيبة أبطال للمنتخبات الوطنية بمختلف الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت أندية سيتى كلوب، في زمن قياسى، أن تحقق أحد أهم الأهداف التى تأسست لأجلها، وهو تفريخ أبطال يمثلون نواة لمنتخبات مصر فى مختلف الألعاب الرياضية الوطنية في المستقبل القريب.

وبلا شك هناك كواليس وأسرار عديدة لتحقيق هذا النجاح الكبير فى وقت قصير، أهمها دور أندية سيتى كلوب وجهودها فى اكتشاف المواهب الجديدة فى كل الألعاب الرياضية، من خلال الاعتماد على عدد من المدارس والأكاديميات الرياضية التى تساعد على ذلك، وبالفعل تعاقدت سيتى كلوب مع عدد من الأسماء التى لها باع طويل فى الرياضات المختلفة، وعلى رأسها الكابتن سيد معوض والكابتن محمد عبد الجليل والكابتن أسماء عرابى والكابتن ابراهيم عبد الصمد وغيرهم لأكاديمية كرة القدم، والكابتن طارق لبيب رستم لأكاديمية السباحة، وكل من أحمد الأحمر، حسن يسري، محمدريشة ، لكرة اليد، والكابتن عمر برلسى، للأسكواش، وطارق خيرى، لكرة السلة، وكل من عبدالله عبدالسلام، أحمد صلاح، أنس ابوهاشم للكرة الطائرة.

كما ساهمت أندية سيتى كلوب في تفعيل مشروع الـ 1000 محترف، ودشنت شركة استادات الوطنية المالكة لأندية سيتى كلوب أكاديميات تابعة لها بالزقازيق والفيوم وسوهاج فى خطوة جديدة لإنشاء 15 أكاديمية للشركة بمختلف المحافظات، وذلك ضمن خطة إعداد محترفين حقيقين لتمثيل مصر في الأولمبياد ومختلف المحافل الدولية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ووفقا للمبادرة الوطنية.

وتعتمد رؤية أندية سيتى كلوب بالأساس علي البحث والتنقيب عن المواهب في أقصى النقاط بعيدًا عن العاصمة من أجل خلق جيل من المحترفين الحقيقيين، وذلك من خلال لجان متخصصة وقياسات علمية وتسويق وهيكل ادارى، سواء عن طريق أكاديميات شركة استادات، أو اكاديميات أندية سيتى كلوب.

وتسعى أندية سيتى كلوب للوقوف على كافة الجوانب لإنجاح مشروع اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال في مختلف اللعبات ، من خبراء في التدريب والتغذية مع استخدام مراكز الطب الرياضي لإجراء الفحوصات والقياسات المرتبطة بالمشروع للوصول لمنصات التتويج العالمية والدولية.

وهناك العديد من الأمثلة على نجاحات أندية سيتى كلوب في اكتشاف المواهب وتفريخ الأبطال، منها على سبيل المثال لا الحصر:

في لعبة التنس الأرضي

1- فريدة اسلام يحيي

مركز اول جمهورية

تحت ٩ سنوات سماش الخمائل

2- عالية محمد عبدالرحمن

مركز ثاني جمهورية

تحت 10سنوات سبورتنج

3- عمر محمد منير

مركز ثاني جمهورية

تحت 9سنوات سماش الخمائل

4- هيا كريم حماد

مركز ثاني 9 سنوات

نادي الأمن المركزي

5- سلمي علي الصواف

مركز ثاني جمهورية 9سنوات

المقاولون العرب

6- دارين محمد صلاح

سلمي اسلام يحيي

مركز ثالث زوجي

تحت 14سنة

جرين ديزيرث

7- انضمام اللاعبة

دارين محمد صلاح

لمنتخب مصر تحت 12سنة