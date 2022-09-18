شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد السكندرى يمنح لاعبيه راحة سلبية 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادي الاتحاد السكندري، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة غدا الاثنين، عقب التدريب الصباحى بمقر النادى بسموحة، على أن يستانف الفريق تدريباته فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل لاستكمال فتره الإعداد للموسم الجديد.

وكان الاتحاد السكندرى قد تدرب صباح اليوم على ملعب النادى، واشتمل التدريب على استشفاء للاعبين، كما اشتمل على جمل فنية وتكتيكية وتصحيح أخطاء وتقسيمة فنية، ثم تناول اللاعبون وجبة الإفطار وغادر الجميع للراحة.

ومن المنتظر أن ينتظم المحترفون الخمسة مابولولو وبنجامين وساليفو وسمبورى ونصيب فى التدريبات يوم 21 سبتمبر الجارى عقب عودتهم من الإجازة.

وقرر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، انطلاق المعسكر المغلق للفريق السكندري 24 سبتمبر الجارى، استعدادا للموسم الكروى الجديد، ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع لينتهى يوم 8 أكتوبر المقبل.

ويفاضل الجهاز الفنى للاتحاد السكندري بين الإسماعيلية والإسكندرية لاستضافة معسكر الفريق، وكلف المدير الفنى الصربى سمير محجوب المدير الإدارى بتجهيز 4 مباريات ودية لخوضها خلال المعسكرجارى الاتفاق عليها فى الوقت الحالى.