شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الثامنة.. المصرى يعلن تعاقده مع الكاميرونى فرانك إيتوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري تعاقده مع الكاميروني فرانك إيتوجا، مهاجم أشانتي كوتو الغاني، كثامن الصفقات الصيفية فى الميركاتو الصيفي الجاري، لتدعيم خط الهجوم، ومن المقرر أن يقيد المصري إيتوجا تحت السن فى ظل اكتمال قائمة الأجانب بالفريق الأول.

وكلفت صفقة ايتوجا خزينة النادى المصرى 400 ألف دولار، ويحصل اللاعب على 25 ألف دولار شهرياً.

وحسم النادى المصرى 8 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادي البورسعيدي استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا.