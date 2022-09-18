شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة سموحة فى البطولة العربية لسيدات السلة بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق كرة السلة سيدات بنادى سموحة، بقيادة عماد محمود، قائمة اللاعبات المقرر مشاركتهن فى البطولة العربية التى ستقام بتونس فى الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجارى.

القائمة تضم كلا من: ريم أسامة، آية فتح الله ، مى حلوة ، سما السيد، حنين أحمد ، جنا مصطفى، ملك سامى، حبيبة لطفى ، ملك عبدالقادر، انجى صلاح، رنا حسن ، بالإضافة إلى شى كيلى المحترفة الأمريكية، و سييرا التى ضمها الفريق من الاتحاد السكندري.

ويقع سموحة فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من: الأمل الرياضي - الشارقة الرياضي - المدينة السطافية - شباب الفحيص - مقديشيو سيتي – سموحة.

وتضم المجموعة الثانية: بيروت اللبناني - الثورة السوري - الأرثوذكسي الأردني - الهلال الرياضي - كوسيدار الجزائري.