شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك حائرة بين الكاميرون وتونس اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش جماهير نادى الزمالك حالة من الحيرة مع دقات الرابعة والنصف عصرا فى ظل خوض فريق كرة اليد ثانى لقاءاته بالبطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية فى نفس التوقيت أمام الكويت الكويتى، فى الوقت الذى يخوض فيه فريق الكرة أول لقاءاته بدورى أبطال أفريقيا فى الخامسة مساءً أمام إيليكت التشادي.

مباراة اليد أمام الكويت الكويتى بتونس 4 ونصف عصرا

ويخوض فريق كرة اليد بنادى الزمالك، فى الرابعة والنصف عصر اليوم، مواجهة قوية أمام الكويت الكويتى فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 و حتى 27 سبتمبر الجارى، بعدما خاض الزمالك أولى مواجهاته أمام الترجى التونسى أمس، السبت ونجح فى تحقيق الفوز بنتيجة 34/28.

مباراة الزمالك وإيليكت التشادي 5 مساء

ويدخل فريق الزمالك اليوم مواجهة غامضة فى الخامسة مساء عندما يلتقى إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا فى المباراة المقررة بينهما بالكاميرون، نظرا لعدم اعتماد ملعب الفريق التشادى من الكاف.

وطالب فيريرا لاعبى الزمالك بحسم التأهل لدور الـ32 من لقاء الذهاب بالفوز وبنتيجة كبيرة لتسهيل لقاء العودة المقرر إقامته بإستاد القاهرة، خاصة أن هناك احتمالات كبيرة كبيرة اللاعبين الدوليين لانضمامهم للمنتخب الأول، والمتوقع انضمام عواد وإمام عاشور والونش وأحمد فتوح وزيزو بشكل أساسي وليس هناك بدائل كثيرة متاحة لتعويضهم.