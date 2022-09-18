شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب الشاطئية الاثنين المقبل بـ18 لاعباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مصطفى لطفى، المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة الشاطئية، الاثنين المقبل، موعداً لانطلاق معسكر المنتخب المغلق فى أحد فنادق القاهرة استعداداً لخوض منافسات بطولة كوسوفا الدولية التى ستقام فى جنوب أفريقيا.

واستقر المدير الفني للمنتخب على ضم 18لاعباً، فى حراسة المرمى زيزو الصباح و أحمد حمدى لبانه و ابراهيم حسن ومحمد السيد ، وأيضا مصطفي سمير ومصطفي احمد ومصطفي صاصا وإسلام أحمد وأحمد الشحات وحسان محمد وكريم شحاته وهيثم عاطف كوستا وعبدالرحمن حسن الشافعي ومحمد عبدالنبي وحسام باولو واسماعيل بهجت والحسيني طه وانور علي أنور.

ويسعى مدرب المنتخب لاستغلال بطولة كوسوفا الدولية لتجهيز اللاعبين بشكل كامل بدنياً وفنياً قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في موزمبيق فى أكتوبر المقبل.

وأوقعت القرعة الفراعنة ضمن المجموعة الثانية للبطولة وسيواجه منتخبات السنغال وأوغندا ومدغشقر.