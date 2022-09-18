شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل وعصام صبحى يوافقان على مبادرة القيصر بتخفيض عقود لاعبى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الثنائى أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحى، لاعبا النادى الاسماعيلى، على تخفيض عقودهم امع القلعة الصفراء لحل الأزمة المادية التى يعيشها النادى فى الآونة الأخيرة، ولاقى موقف ثنائى الدراويش تقدير وثناء مسئولى النادى، خاصة حسنى عبد ربه مدير الكرة وصاحب اقتراح مبادرة تخفيض عقود اللاعبين.

ومن المعروف أن فترة الإعداد للإسماعيلى يقودها فى الوقت الحالي حسني عبد ربه وأيمن كمال لحين التعاقد مع مدير فني جديد وسط دراسة العديد من السير الذاتية للمدربين.

وكان الدراويش قد أنهى التعاقد رسميًا خلال الساعات القليلة الماضية مع 8 لاعبين وهم، الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسيون حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات من نادي فيوتشر لمدة موسمين.