شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه سبورتنج وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، أمام سبورتنج ودياً فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية فى شهر فبراير من العام المقبل.