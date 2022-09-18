شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه سبورتنج وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، أمام سبورتنج ودياً فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.
ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية فى شهر فبراير من العام المقبل.
واتفق منتخب مصر للشباب مواليد 2003 مع نظيره الكويتي على خوض مباراة ودية فى 25 سبتمبر الجارى باستاد حرس الحدود بالإسكندرية فى إطار الاستعداد لنهائيات بطولة أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر فبراير المقبل.
ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك واللواء عبدالجليل إمام مدير المنتخب، علاء سعيد مسئول المهمات.