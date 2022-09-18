شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يحاضر المدربين والإداريين بالكويت للحصول على الرخصة D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، إلى الكويت لإلقاء محاضرات على المدربين والإداريين للحصول على رخص التدريب D وذلك لمدة ثلاثة أيام.

وشارك جمال محمد على اليوم فى اختيار الموهوبين بمشروع "كابيتانو مصر" بمركز شباب الجزيرة فى السابعة صباحا، ويغادر فى الثالثة عصرا إلى الكويت.