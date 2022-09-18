شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يحاضر المدربين والإداريين بالكويت للحصول على الرخصة D والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتوجه الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، إلى الكويت لإلقاء محاضرات على المدربين والإداريين للحصول على رخص التدريب D وذلك لمدة ثلاثة أيام.
وشارك جمال محمد على اليوم فى اختيار الموهوبين بمشروع "كابيتانو مصر" بمركز شباب الجزيرة فى السابعة صباحا، ويغادر فى الثالثة عصرا إلى الكويت.
وعقد جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، مؤخرا، جلسة مع الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، لمناقشة تفاصيل الجلسة التى عقدها محمد علي مع مسئولي الاتحاد الأفريقي مؤخرا، من أجل إعادة تنظيم دورات المدربين خلال الفترة المقبلة، بعد توقفها لفترات طويلة داخل مصر، والخاصة برخص المدربين d و c و b و pro.
وطلب جمال علام من مدير إدارة المدربين إعداد تصور كامل عن ملف رخص المدربين، وزيادة عدد المحاضرين المصريين المعتمدين خلال الفترة المقبلة، والشروط الواجب توافرها من أجل تنظيم دورات المدربين والمحاضرين.
كما طلب جمال علام من مدير إدارة المدربين مخاطبة الاتحاد الأفريقي بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة وسرعة تحديد مواعيد دورات المدربين والمحاضرين خلال الفترة المقبلة.