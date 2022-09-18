شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. المقاولون يكشف اتفاقه مع 5 صفقات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، آخر مستجدات ملف الصفقات الجديدة المقرر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الجارية، وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "بالفعل أتممنا الاتفاق مع 5 لاعبين وقمنا بالإعلان عن إحدى الصفقات بالأمس، ومن المقرر أن نعلن باقى الصفقات بعد الانتهاء من الكشف الطبي".

وأضاف عضو المقاولون، "سنضم لاعبا أجنبيا آخر من المقرر أن يتم قيده تحت السن، خاصة أن لدينا 5 أجانب مقيدون مع الفريق الأول".

وكان الخليج 365 قد كشف، فى وقت سابق، عن تعاقد المقاولون مع 5 صفقات صيفية خلال الميركاتو الصيفي الجارى.



المقاولون

ويحتفظ فريق المقاولون العرب بـ 3 مقاعد إضافية فى قائمة الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك بوجود 5 لاعبين فى قائمة الفريق الأول بعد انضمام جوزيف أوشايا نجم مازيمبي الكونغولي وقائد منتخب أوغندا، حيث باتت قائمة الأجانب فى المقاولون تضم كلاً من: فاروقا نور الدين، جون أوكلي، لويس إدوارد، أمادو نياس، جوزيف أوشايا.

ويحق للمقاولون قيد 3 أجانب آخرين تحت السن، طبقاً للائحة الجديدة لاتحاد الكرة، ليصبح إجمالى عدد الأجانب 8 لاعبين.

وافتتح نادي المقاولون العرب الميركاتو الصيفى بالتعاقد مع جوزيف اوشايا نجم مازيمبي الكونغولي وكابتن منتخب أوغندا حيث تم توقيع عقد انتقاله للمقاولون العرب اليوم في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة ليصبح خامس اللاعبين الأجانب بالفريق.