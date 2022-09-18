الامارات | 46 اتحادا يؤيد استمرار سلمان بن إبراهيم في رئاسة الاتحاد الآسيوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة على رسالة تأييد خطية من 46 اتحاداً وطنياً في الانتخابات المقبلة على رأس الاتحاد القاري، بحسب ما كشف مصدر آسيوي رسمي لـ(وكالة فرانس برس) اليوم. وأضاف المصدر ان "حصول الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة على رسالة دعم خطية موجهة من 46 اتحاداً من أصل 47 هو مؤشر لإعادة انتخابه بالتزكية لولاية جديدة".

وفيما من المقرر إقامة الانتخابات مطلع فبراير 2023، يُغلق باب تسمية المرشحين من قبل ثلاثة اتحادات منضوية على الأقل "في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية"، أي مطلع أكتوبر المقبل، بحسب نظام الترشح لمنصب رئيس الاتحاد.

وقال عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر لوكالة فرانس برس "بعثنا برسالة دعم خطية للشيخ سلمان وكنا من بين الاتحادات الوطنية التي قامت بتسميته للترشح لهذا المنصب. حصل على دعم خطي من قبل 46 اتحاداً وطنياً".

وكان اتحاد غرب آسيا الذي يرئسه الأمير الأردني علي بن الحسين ويضم كل الاتحادات العربية الآسيوية، أعلن الخميس تأييده الشيخ سلمان لولاية جديدة "أكّد سمو الأمير علي ضرورة دعم الاتحادات الـ 12 المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا، لترشح الشيخ سلمان لدورة جديدة لرئاسة الاتحاد الآسيوي، وذلك ترسيخاً لمفهوم توحيد الصفوف، لما فيه خدمة كرة القدم في آسيا وإقليم غرب آسيا بالتحديد".

وكان بن ابراهيم (57 عاماً) أعلن في 18 مايو الماضي عزمه الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة عام 2023، بعد انتخابه بالتزكية في 2019. وقال "كما تعلمون، فإن ولايتي الثانية كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدأت عام 2019، وهي تنتهي العام المقبل 2023، وأود إعلامكم اليوم أني سأترشح من أجل إعادة الانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في البحرين مطلع فبراير 2023، آملاً أن أحصل على ثقتكم ودعمكم من جديد لدورة جديدة كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم".