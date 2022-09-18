مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة الإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، عن آخر تطورات مفاوضات الإسماعيلي، لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدراويش، خلفًا لـ حمزة الجمل المدرب السابق.

وقال جاريدو، في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24"، إنه "بالفعل هناك مفاوضات رسمية الآن مع الإسماعيلي لتدريب الفريق".

وأضاف مدرب الأهلي السابق: "سأصل إلى مصر غدًا الاثنين، لتوقيع العقود مع إدارة النادي الإسماعيلي".

وفي وقت سابق، نقل الموقع عن مصادر له أن الإسماعيلي أرسل عقود التوقيع للإسباني خوان كارلوس جاريدو لقيادة الإسماعيلي، وسيتم إعلان الأمور بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وكان جاريدو قد قاد النادي الأهلي في يوليو 2014 حقق معه بطولة الكونفدرالية الافريقية، قبل أن تتم إقالته في عام 2015 .