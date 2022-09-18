شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف اجتماعات اللجنة العليا لبطولة كمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على قدم وساق، تعقد اللجنة العليا المشرفة على بطولة كمال الأجسام الدولية، التى ستقام باستاد القاهرة خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، اجتماعات مكثفة بالاستاد لإنهاء إجراءات واستعدادات استضافة البطولة.

من جانبه أكد أحمد على، رئيس اللجنة العليا للبطولة، فى تصريحات صحفية، ضرورة يقظة بعض اللجان المهمة فى تنظيم البطولة خاصة لجنة استقبال الشخصيات المهمة والوفود العربية والأجنبية، وكذلك التركيز على تذليل كافة المعوقات لهم، واللجنة المسئولة عن المسرح، وكذلك المسؤولين عن خلفية المسرح لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات بفترة كافية وأيضًا تنظيم عملية ميزان اللاعبين، وتم تحديد مكان مخصص بإجراءات منظمة بحيث ينهي الميزان فى فترة زمنية وجيزة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً خلال الساعات الماضية، بحضور جميع الأعضاء ورؤساء اللجان المختلفة المسئولة عن البطولة فى استاد القاهرة الدولى لمتابعة ما تم تنفيذه لاستقبال الحدث.

يذكر أن محافظة القاهرة تستضيف البطولة فى نسختها الرابعة لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك، تحت رعاية الاتحاد الدولي والمصري لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وبحضور الدكتور "رفائيل سانتونجا" رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية IFBB، ونائبه الأول ورئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي الدكتور عادل فهيم.

وتتميز البطولة بكونها دولية رسمية تتبع الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، وعلى الأجندة الرسمية بمشاركة متوقعة لأكثر من 50 دولة حتى الآن أبرزها: الأردن – فلسطين – سوريا – البحرين – سلطنة عُمان – الإمارات – اليمن – اسبانيا – مالطا – بولندا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المُستضيفة للبطولة.

وتقدم البطولة جوائز مالية تقدر بثلاثة ملايين جنيه مصري، بالإضافة إلى 12 كارت احتراف إيليت برو للفائزين بالمركز الأول في كافة الفئات ويشارك في تحكيمها 5 حكام من أوروبا، و4 حكام عرب، و4 حكام مصريين.