شكرا لقرائتكم خبر عن مانولوفيتش يظهر العين الحمراء للاعبى الاتحاد السكندرى ويحذرهم من التهاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، العين "الحمراء" للاعبى سيد البلد، محذرا إياهم من التهاون فى التدريبات الجماعية، مشدداً على أن الموسم المقبل المقرر انطلاقه منتصف أكتوبر المقبل سيكون صعباً للغاية، ولن يكون هناك مكان للمقصرين فى الفريق ولن يقبل إلا باللاعب المجتهد والملتزم.

وقرر الصربى زوران مانولوفيتش انطلاق المعسكر المغلق للفريق السكندري 24 سبتمبر الجارى، استعدادا للموسم الكروى الجديد، ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع لينتهى يوم 8 أكتوبر المقبل.

ويفاضل الجهاز الفنى للاتحاد السكندري بين الإسماعيلية والإسكندرية لاستضافة معسكر الفريق، وكلف المدير الفنى الصربى سمير محجوب المدير الإدارى بتجهيز 4 مباريات ودية لخوضها خلال المعسكرجارى الاتفاق عليها فى الوقت الحالى.

فى سياق متصل، لم يصل محمد رشيد المكاوي مدرب الحراس المغربى المنضم لجهاز الاتحاد السكندري، إلى مصر حتى الآن بسبب ظروف الطيران ليغيب عن المران الجماعى للفريق.

وينتظر الصربى زوران وصول المحترفين الخمسة للانضمام إلى معسكر الاتحاد السكندري والتدريبات الجماعية لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق مسابقه الدورى العام المقرر لها منتصف أكتوبر المقبل.