شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن إليكت بطل تشاد منافس الزمالك فى دورى الأبطال.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على إيليكت بطل تشاد فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا، ويخوض الفريق الأبيض المباراة بأعصاب هادئة، نظرا لسلسلة النتائج الجيدة التى حققها الفريق مؤخرا، وحقق فيها كأس مصر والدورى، وهو ما جعل المسئولين بالقلعة البيضاء يطالبونهم بضرورة تحقيق دورى أبطال أفريقيا والذى لم يحققه الفريق من 2001.

ويعد اليكت بطل تشاد منافساً مجهولا للكرة المصرية فقد تأسس النادى في 1964 ويتواجد في مدينة نجامينا التشادية ويرتدى الفريق اللون الأصفر والأسود، ويلعب على ستاد أومنيسبورتس إدريس محمد أويا ( نجيل طبيعى يسع 30 ألف مشجع).

وتوج بالدوري 6 مرات، والكأس مرتين.

شارك 3 مرات فى دوري الأبطال الأفريقى والكونفدرالية 3 مرات وكأس الاتحاد الأفريقى مرة ولم يتجاوز الدور الأول.