شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ألمانى لإيهاب عبد الرحمن استعدادا لبطولة العالم لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان مسئولو اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، بمدرب ألمانى ليتولى تدريب إيهاب عبد الرحمن لاعب المنتخب فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة العالم التى تقام العام المقبل بالمجر.

وحضر المدرب إلى القاهرة، وعقد جلسات مع مسئولى الاتحاد، تم خلالها الاتفاق على تدريب إيهاب فى البطولات المقبلة والمؤهلة لبطولة العالم، وكذلك البطولة حال التأهل لها.

ومن المقرر أن يسافر إيهاب مع المدرب فى الدول التى يتواجد بها، سواء ألمانيا أو أستراليا، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا.

وحقق إيهاب عبد الرحمن فضية بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر خلال الأشهر الماضية.