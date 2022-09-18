شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر زيارة قطاع الناشئين فى الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى الجديد للأهلى، زيارة قطاع الناشئين بالنادى خلال الفترة المقبلة، لمشاهدة تدريبات الفرق المختلفة فى القطاع ومعرفة الكثير عنها وعن أسلوب تدريباتها وخططتها الفنية ومواهب هذا القطاع.

ويرغب كولر، الذى تولى مسئولية تدريب الأهلى مؤخراً، فى التعرف عن قرب عن قطاع الناشئين بالأهلى من خلال الزيارة المُرتقبة والتى سيتبعها زيارات بشكل دوري.

ويعقد كولر اجتماعات الفترة المقبلة مع مسئولى قطاع الناشئين بالأهلى من أجل التعاون والترتيب لبحث الأمور الخاصة بين الفريق الأول والقطاع بما يخدم مصالح النادى فى النهاية.

ويواصل الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش تحت قيادة المدرب السويسرى استعداداً للموسم الجديد الذى يبدأه الفريق فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بمواجهة قارية بدور الـ32 للنسخة الجديدة بدورى أبطال أفريقيا أمام الفائز من الجيش الرواندى واتحاد المنستير التونسى فى الدور التمهيدى للبطولة القارية.

الأهلى سيواجه بتروجت وديًا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجارى.