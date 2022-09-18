شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض رحيل محمد الشامى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، رحيل محمد الشامى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بداعى الحاجة لجهوده فى الموسم الجديد، خاصة أنه أحد الأعمدة الأساسية فى تشكيل الدراويش بالموسم الماضى.

وواصل مسئولو الإسماعيلي صفقاته المميزة وإبرام تعاقدات من العيار الثقيل سعياً لإعادته لموقعه الطبيعى منافساً وحاصداً للألقاب.

فى سياق آخر، تقدم محمد فتحي، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، باعتذار رسمي لعدم الاستمرار فى منصبه لظروف خاصة، وتقرر تعيين سعفان الصغير مدربا للحراس بدلا من فتحى.

وأعلن حسني عبد ربه مدير الكرة بالإسماعيلى إسناد المهمة إلى سعفان الصغير باعتباره أحد أبناء النادى الأكفاء والمخلصين.

وبدأ الدراويش فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد الثلاثاء الماضي، تحت إشراف أيمن كمال مدرب الفريق، لحين إعلان التعاقد عن جهاز فني جديد يقود الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي أبرم 9 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية سعيًا لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية.