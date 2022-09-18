شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستعير حارس مرمى الجونة لمدة موسم استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادي حرس الحدود رسمياً ضم أحمد عامر لاعب نادي الجونة على سبيل الإعارة للانضمام لصفوف الفريق فى الموسم الجديد.

وأنهي العميد علاء السعدني مدير التعاقدات بالنادي كافة الإجراءات التعاقدية مع اللاعب والنادى لبدء فترة الاعداد مع الفريق بقيادة أحمد أيوب.

وأكد السعدني أن النادى يحق له شراء اللاعب بصفة رسمية بعد انتهاء إعارته بعد الاتفاق مع إدارة ناديه على وضع بند فى عقده يسمح للنادى بأحقية الشراء.



حرس الحدود يضم حارس الجونة

ويسعي مجلس إدارة الحرس لتدعيم الفريق بصفقات قوية تمهيدًا للظهور بشكل جيد خلال الموسم القادم وتحقيق الأهداف بالتواجد فى دائرة الأضواء والشهرة.