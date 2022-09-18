شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحدد برنامج الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة إيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر
وقرر المدير الفني للزمالك أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، على أن تكون المحاضرة الفنية فى الثانية إلا الربع، وسيتوجه الفريق لملعب المباراة فى الثانية والثلث بعد انتهاء المحاضرة.
وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلاً من:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية
خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.
خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - " محمد حسام " بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.