شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحدد برنامج الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة إيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة إيليكت بطل تشاد فى ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الخامسة مساءً باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وقرر المدير الفني للزمالك أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، على أن تكون المحاضرة الفنية فى الثانية إلا الربع، وسيتوجه الفريق لملعب المباراة فى الثانية والثلث بعد انتهاء المحاضرة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - " محمد حسام " بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.