شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف عن تطور برنامج تأهيل محمد شريف وأفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، ثنائي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى شريف وأفشة جانبًا من التدريبات التأهيلية بشكل منفرد فى الجيم ضمن البرنامج المحدد لهما بعد الراحة، وبعد ذلك خاض الثنائى تدريبات الجرى والتأهيل البدني فى الملعب تحت إشراف محمود حمدى أخصائي التأهيل بالفريق.

وكان الثنائي قد حصلا على راحة ‏من التدريبات التي أقيمت مساء أمس، وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص ‏بهما. وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن حالة شريف وأفشة مطمئنة.‏

وخضع أفشة لبرنامج تأهيلي الفترة الماضية بعد إجرائه عملية «فتق فى جدار البطن» ‏بأحد ‏المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر، بينما قام محمد شريف بتنفيذ برنامج تأهيلي، بعد تعرضه ‏لإصابة في العضلة الضامة، وشهدت ‏الفترة الأخيرة تحسن حالة الثنائي بشكل كبير.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏