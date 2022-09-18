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شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أحمد رفعت من الكرة الشراب إلى اللعب أمام وستهام الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما حققوه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.
ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم هو أحمد رفعت نجم الزمالك الراحل.
أحمد رفعت هو أحد نجوم الزمالك فى فترة الستينيات والسبعينيات، ولد رفعت عام 1942 بحى بولاق وبدأ ممارسة الكرة الشراب مع زميليه مصطفى رياض وحسن الشاذلى، وانضم لناشئى الزمالك وشارك فى أول مباراة فى السابعة عشرة من عمره أمام السكة الحديد وأحرز هدف فوز الفريق الأبيض.
شارك مع الفريق فى عدة مباريات مهمة، منها وستهام الإنجليزى، ونال وسام الرياضة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتألق مع القلعة البيضاء حتى اندلاع حرب أكتوبر المجيدة ليعلن اللاعب اعتزاله والاتجاه إلى التدريب.
وفى عام 1983 عمل فى الجهاز الفنى مع محمود أبو رجيلة، وتوج معهم بدورى أبطال أفريقيا 1984.
وتولى رفعت تدريب عدة أندية بخلاف الزمالك، منها السويس والمصرى والمجد السورى والمريخ السودانى، وشغل منصب مدير اللجنة الفنية بالزمالك أكثر من مرة.
حقق مع الزمالك كمدرب عدة بطولات، منها بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى، والسوبر الأفريقى، والبطولة الآفرو آسيوية.
وفى عام 2005 تولى تدريب الفريق الأبيض مع الألمانى بوكير وأحمد رمزى عام 2008.
وتوفى رفعت فى نهاية 2017 بعد صراع مع المرض.