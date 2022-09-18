شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحتفظ بـ3 مقاعد إضافية فى قائمة الأجانب بعد ضم لاعب مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ فريق المقاولون العرب بـ 3 مقاعد إضافية فى قائمة الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك بوجود 5 لاعبين فى قائمة الفريق الأول بعد انضمام جوزيف أوشايا نجم مازيمبي الكونغولي وقائد منتخب أوغندا، حيث باتت قائمة الأجانب فى المقاولون تضم كلاً من: فاروقا نور الدين، جون أوكلي، لويس إدوارد، أمادو نياس، جوزيف أوشايا.

ويحق للمقاولون قيد 3 أجانب آخرين تحت السن، طبقاً للائحة الجديدة لاتحاد الكرة، ليصبح إجمالى عدد الأجانب 8 لاعبين.

وافتتح نادي المقاولون العرب الميركاتو الصيفى بالتعاقد مع جوزيف اوشايا نجم مازيمبي الكونغولي وكابتن منتخب أوغندا حيث تم توقيع عقد انتقاله للمقاولون العرب اليوم في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة ليصبح خامس اللاعبين الأجانب بالفريق.

ويملك جوزيف اوشايا سيرة ذاتية قوية منها أربع بطولات دوري مع مازيمبي الكونغولي، وشارك فى نصف نهائي الكونفيدرالية الموسم الماضى، كما لعب مع منتخب أوغندا 70 مباراة دولية اهلته لحمل شارة قيادة المنتخب الأوغندي.

اوشايا ليس غريبا عن الكرة المصريه حيث شارك في مباراتي أوغندا أمام منتخب مصر في تصفيات مونديال 2018 بروسيا، وكان الفريق المنافس لمصر في بطاقة التأهل التي حسمتها مصر، كما شارك مع مازيمبي أمام المصري البورسعيدي وبيراميدز في بطولة الكونفيدرالية، وشارك اوشايا مع فريق المقاولون العرب في أول أيام معسكر الإعداد بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهاز الطبي.