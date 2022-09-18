شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات الصفقة التبادلية بين الإسماعيلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو النادى الإسماعيلى مع نظرائهم في سيراميكا على إجراء صفقة تبادلية، تتضمن استغناء الدراويش عن جهود محمد عادل مقابل التعاقد مع ثنائى سيراميكا أحمد محسن ومحمد حسن.

وحصل محمد حسن على الاستغناء من سيراميكا مقابل التنازل عن مستحقاته لدى النادى، فيما لايزال أحمد محسن بانتظار صرف سيراميكا مستحقاته للتوقيع على إخلاء طرف وإتمام إجراءات توقيعه للإسماعيلى.

وعلى نفس الوتيرة، ينتظر محمد عادل الحصول على مستحقاته لدي الإسماعيلي لإتمام صفقة انتقاله لسيراميكا.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 9 صفقات سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.