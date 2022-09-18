شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على يعد لاعبى المصرى بصرف المستحقات المتأخرة قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد كامل أبو على، رئيس النادي المصري، لاعبي الفريق بصرف المستحقات المتأخرة من الموسم الماضي قبل بداية الدوري الجديد، وذلك على هامش الجلسة التى عقدها رئيس النادي البورسعيدي مع اللاعبين خلال معسكرهم المقام حالياً بالقاهرة استعداداً للموسم المقبل.

كما حث كامل أبو على لاعبي الفريق على بذل قصارى الجهد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الجميع داخل النادى المصري عليه أن يسعى لتحقيق طموحات جماهير المصرى العظيمة، خاصة مع توافر كافة عناصر الاستقرار داخل القلعة الخضراء، معربًا عن ثقته فى قدرة الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال على قيادة الفريق نحو المنافسة على كافة الألقاب.

وحسم النادى المصرى 7 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادي البورسعيدي استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي.