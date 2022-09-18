شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صيانة ملعب الدراويش استعدادًا للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الشافعى مهندس صيانة استاد الإسماعيلية عن أن الملعب يخضع في الوقت الحالى لعمليات إحلال وتجديد شاملة، وأضاف: "الملعب تم تغيير فيه عدد من الأجزاء التى تعرضت للإجهاد الشديد بسبب طول فترة منافسات الموسم المنقضي".

وتابع: "هناك تنسيق مع حسني عبد ربه مدير الكرة على خوض الفريق تدريباته خلال فترة الإعداد على ملعب عبد الرحمن أنوس، وذلك من أجل استعادة جاهزية الملعب الرئيسي تمهيدًا لإنطلاق منافسات الموسم الجديد".

وأكمل تصريحاته: "هناك مجهودات كبيرة فى سبيل ظهور الملعب بشكل المشرف واستعادته لبريقه فى أسرع وقت ممكن باعتباره أحد أفضل الملاعب فى مصر".



جدير بالذكر أن رابطة الأندية قد أعلنت إنطلاق الدوري الممتاز فى نسخته الجديدة منتصف شهر أكتوبر المقبل بحضور جماهيري أكبر من الموسم الماضي.