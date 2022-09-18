شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يواصل تصعيد الناشئين المميزين فى تدريبات سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، اختيار وتصعيد اللاعبين المميزين للمران الاستثنائى، الذى تم تخصيصه يومياً للاعبين الناشئين، وحدد "العشري" موعدا ثابتا للمران الخاص بهم قبل بداية مران الفريق الأول، فى إطار سياسة مجلس الإدارة برئاسة وليد عرفات فى الاعتماد على قطاع الناشئين.

وتم تصعيد كل من: "إبراهيم عواد، سعيد هاني، محمد على حسن، محمد أيمن، محمد سعيد، لينضموا لقائمة اللاعبين الناشئين وهم: "محمد الصباحي، يوسف جودة، حسام سعد، أحمد سرحان، عبد الرحمن جنش، محمد رمضان، محمد طلعت، إبراهيم سامي، يحيى ياسر، محمد سعيد (مكرونة)، محمد عميرة، محمود جمعة، أحمد على أمين، طارق علاء، أمجد محمود، عزت جميل، أيمن عمرو".

وأكد طارق العشرى استمرار تصعيد عدد من الناشئين المميزين بالتنسيق بين الجهاز الفنى وقطاع الناشئين، للانضمام للمران الذى أصبح يضم 22 لاعبا حتى الآن، وكان "العشري" قد قرر خوض مباراة ودية بين الفريق الأول ومجموعة الناشئين أول أمس لإختيار أفضل العناصر بينهم والوقوف على مستوى اللاعبين.