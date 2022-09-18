شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالاتحاد تدرس السير الذاتية لمهاجمين أجانب لعرضها على مانولوفيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس لجنة الكرة بفريق الاتحاد السكندرى العديد من السير الذاتية المعروضة عليها لمهاجمين أجانب لدعم الخط الأمامى للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خصوصاً أن زعيم الثغر لا يوجد فى قائمته سوى مهاجم وحيد هو الأنجولى مابولولو، الذى تعرض الفريق لأزمة بسبب كثرة إصاباته الموسم المنقضى من الدورى العام.

وتعرض لجنة الكرة بسيد البلد المهاجمين الأجانب على الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق قبل اتخاذ القرار النهائي بالتعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الخواجة هو المنوط به الموافقة على جلب اللاعبين أو رفضهم.

من ناحية أخرى، اقترب مسئولو نادى الاتحاد السكندرى من التعاقد مع عمرو حسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى، الذى هبط إلى دورى القسم الثانى، وذلك بعدما نال اللاعب إعجاب الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لسيد البلد.

ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة بين مسئولي نادى زعيم الثغر ونظرائهم في "إيسترن كومبانى"، ويتبقى وضع الرتوش النهائية على الصفقة قبل الإعلان بشكل رسمي عن ضم عمرو حسام إلى صفوف سيد البلد في الانتقالات الصيفية الجارية.