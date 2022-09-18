مفاجأة.. هالاند لا يتصدر سباق الحذاء الذهبي في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

فشل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في اعتلاء صدارة سباق الحذاء الذهبي في أوروبا لموسم 2022-2023، حتى الآن، رغم تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، فيما خرج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، من العشرة الأوائل.

وسجل هالاند 11 هدفًا في 7 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتصدر جدول هدافي المسابقة، بفارق 5 أهداف على الأقل عن أي لاعب آخر.

ورغم ذلك، لم يتمكن هالاند من صدارة سباق الحذاء الذهبي، حيث حصل على 22 نقطة، في المركز الثاني، بينما احتل المركز الأول النرويجي أمال بليجرينو، مهاجم بودو جليمت النرويجي، برصيد 28.5 نقطة، بعدما أحرز 19 هدفًا.

ويحتسب الهدف بنقطتين في الدوريات الخمس الكبرى، بينما يحتسب بنقطة ونصف في الدوريات المصنفة من المركز السادس حتى الـ21، ثم بنقطة واحدة.

وخرج ليفاندوفسكي من قائمة العشرة الأوائل حتى الآن، إذ احتل المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، بعدما أحرز 8 أهداف في الدوري الإسباني، فيما يعتبر هالاند هو الوحيد من بين الدوريات الخمس الكبرى ضمن أول 10 مراكز.

وفيما يلي قائمة العشرة الأوائل في سباق الحذاء الذهبي حتى كتابة هذه السطور:

1- أمال بليجرينو (بودو جليمت النرويجي): 28.5 نقطة (19 هدفًا).

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي): 22 نقطة (11 هدفًا).

3- ألكسندر جيرميجيف (بي كيه هاكن السويدي): 21 نقطة (21 هدفًا).

4- بوبور أبيخوليكوف (إنرجيتيك-بيجو مينسك البيلاروسي): 20 نقطة (20 هدفًا).

5- ريموندس كرولليس (فالميرا اللاتفي): 19 نقطة (19 هدفًا).

6- سولفي فاتنامار (فيكينجور جوتا من جزر الفارو): 18 نقطة (18 هدفًا).

7- نوكفي ثوريسون (أكوريري الأيسلندي): 17 نقطة (17 هدفًا).

8- زكريا بيجلاريشفيلي (ليفاديا الإستوني): 17 نقطة (17 هدفًا).

9- فتون بريشا (هاماربي السويدي): 16 نقطة (12 هدفًا).

10- أولي كريستيان سايتر (روزنبورج النرويجي): 16.5 نقطة (11 هدفًا).