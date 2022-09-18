سكرينيار يقترب من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - أصبح مدافع فريق إنتر الإيطالي، ميلان سكرينيار، هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، بعدما أوشك عقده مع العملاق الإيطالي على الانتهاء، ليكون الصفقة الدفاعية الأبرز لعمالقة أوروبا، التي بدأت بالفعل الصراع من أجل ضمه.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن عملاق إنجلترا، مانشستر سيتي دخل سباق التعاقد مع سكرينيار، والذي ينتهي عقده مع انتر في الصيف المقبل.

وعلى الرغم من سعي إنتر للحفاظ على لاعبه، إلا أنه لن يمانع رحيله في يناير المقبل، لتحقيق أكبر استفادة مادية ممكنه من وراء بيع عقده، وذلك في حال لم يتمكن من التجديد له.

الصحيفة الإنجليزية أضافت، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يعتقد بأن الفريق أصبح بحاجة إلى مدافع جديد، بعد تعرض عدد من مدافعيه لإصابات طويلة.

وعلى الرغم من التعاقد مع مدافع بروسيا دورتموند، مانويل أكانجي هذا الصيف، إلا أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، يرى أن التعاقد مع مدافع إنتر، قد يكون ضروريًا بالنسبة للفريق خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن عدد كبير من الأندية الأوروبية، تتواصل مع وكيل سكرينيار منذ الصيف الماضي، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الذي قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع أحد أفضل المدافعين في الفترة الأخيرة، إلى جانب اهتمام كل من توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين، وريال مدريد الإسباني بضمه أيضًا.