تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة ديربي مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، والأرجنتيني دييجو سيميوني، نظيره في أتلتيكو مدريد، على التشكيل الذي سيخوضان به مباراة ديربي مدريد مساء اليوم الأحد في قمة الدوري الإسباني.

ويلتقي أتلتيكو مدريد ضيفه ريال مدريد عند تمام التاسعة مساءً على ملعب "واندا متروبوليتانو" ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

ومن المتوقع، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن يدفع أنشيلوتي بالثلاثي فينيسيوس جونيور، ورودريجو جويس، وفيدي فالفيردي في خط الهجوم، في ظل غياب كريم بنزيما للإصابة.

في المقابل، يعتمد سيميوني على جواو فيليكس في خط الهجوم، ويفاضل بين الثنائي ألفارو موراتا وكونها للدفع بأحدهما.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دانيال كارفاخال، أنطونيو روديجر، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: يورينتي (أو مولينا)، فيتسل، فيليبي، رينيلدو.

خط الوسط: ساؤول، كوريا (أو ماركوس يورينتي)، كوندوجابيا، كوكي.

خط الهجوم: جواو فيليكس، موراتا (أو كونها).