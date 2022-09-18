مصدر لمصراوي: الأهلي يوافق على رحيل مهاجمه الشاب للداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - وافق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على رحيل مهاجمه الشاب مصطفى فوزي إلى فريق الداخلية الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.

وبحسب مصدر بالأهلي لمصراوي، فإن الأهلي لم يحدد بعد موقفه من رحيل اللاعب، بالإعارة أم بالبيع النهائي مع وجود بند يسمح بإعادته بعد الموسم الأول.

وتواجد مصطفى فوزي في قائمة الانتظار الخاصة بالأهلي للموسم الجديد والتي جمعته بكل من صلاح محسن وأحمد النجار لاعب فريق الشباب.

يذكر أن الأهلي كان قد أعلن تعاقده رسميًا مع كل من البرازيلي برونو سافيو من بوليفار البوليفي، وشادي حسين ومصطفى سعد من فريق سيراميكا كليوباترا.

في سياق متصل، قرر الجهاز الفني للأهلي، تأخير مران الفريق المسائي اليوم، بسبب رغبته في مشاهدة مباراة الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي، بدوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي الأحمر بالفائز منهما، بدور الـ32 من المسابقة الإفريقية.

وكان كولر قد قرر تقسيم مران الأهلي على نظام "اليوم الكامل" حيث يتدرب الفريق على فترتين، صباحية ومسائية، إلى جانب دخول الفريق مؤخرًا في معسكر مغلق استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وخلال هذا المعسكر، تقرر أن يواجه الأهلي فريق طلائع الجيش، في مباراة تم الاتفاق على خوضها بملعب الأهلي وي السلام، بينما قرر الجهاز لعب مباراتي أسوان وبتروجيت الوديتين، على ملعب مختار التتش.

وسيخوض الأحمر ودياته الثلاث أيام 21 و25 ‏و29 سبتمبر الجاري، حيث يبدأ بفريق بتروجيت، ثم يواجه فريق الداخلية، وأخيرًا يلتقي مع فريق طلائع الجيش.‏