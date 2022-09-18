"ترك 10 أضعاف راتبه من أجل الأهلي" .. من هو مترجم كولر الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي تعيين خالد معتز الجوادي مترجماً لمارسيل كولرالمدير الفني الجديد للأهلي خلفاً لهشام إسماعيل القائم الذي احتفل به الفريق بعد عمله مع الفريق متطوعاً خلال الفترة الماضية.

خالد الجوادي يبلغ من العمر 45 عاماً درس في المدرسة الألمانية بالقاهرة ثم الأثار في المرحلة الجامعية ليهاجر إلى ألمانيا منذ 17 عاماً ويحصل هناك على الدكتوراه في علم المصريات .

وحصل الجوادي عالى درجة بروفيسور ويدرس علم المصريات في جامعة حكومية في ألمانيا التي تعاقدت معه ليعمل أيضاً مترجم محلف أمام محكمة الدولة العليا Oberlandesgericht وهى محكمة ألمانية عليا.

ويشجع الجوادي الأهلي منذ نعومة أظافره وعلى دراية كاملة بكرة القدم والتكتيك والفنيات وسبق وأن عمل في نادي جولدي أثناء مشاركته في الدوري الممتاز ويتحدث الإنجليزية بخلاف الألمانية بطلاقة باالإضافة إلى ذلك فهو يشجع ليفربول ويعتبر محمد صلاح نجمه المفضل في انجلترا

ووافق الجوادي على الفور على فكرة العمل مع كولر وطلب الحصول على أجازة من عمله مع الحكومة الألمانية رغم المقابل المادي المرتفع الذي يحصل عليه هناك والذي يصل إلى 10 أضعاف راتبه في الأهلي .