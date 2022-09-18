ديربي مدريد والزمالك يواجه اليكت سبورت.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات على مستوى العالم، ضمن منافسات الموسم الكروي 2022 - 2023.

ويواجه الزمالك فريق اليكت سبورت التشادي، والتي ستقام على ملعب أحمدو أهيدجو بالكاميرون، ضمن منافسات الدور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تقام اليوم عدة مباريات في الدوري الإسباني في الجولة السادسة، أبرزهم مباراة ريال مدريد مع نظيره اتلتيكو مدريد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ميتروبوليتانو.

وسيلتقي اليوم فريق باريس سان جيرمان مع نظيره ليون في المباراة التي تقام على ملعب "جروباما" ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا

سيمبا ضد نياسا بيغ بولتس وتنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

الاتحاد المنستيري ضد آرمى باتريوريتيك وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:30 عصرًا بتوقيت السعودية.

أوثو دويو ضد كاب تاون

فيتا كلوب ضد جابورون يونايتد

وتنطلق المباراتان في تمام 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية.

أول أغسطس ضد ريد أروز

أشانتي كوتوكو ضد رايل كلوب دو كاديوجو

بلاتو يونايتد ضد ملعب ماندجي

اليكت سبورت ضد الزمالك وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وتنطلق المباريات المذكورة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

أسيك ميموزا ضد القطن سبورت

واتانغا ضد ريفرز يونايتد

وتنطلق المباريات المذكورة في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

الهلال السوداني ضد سانت جورج

القطن الكاميروني ضد ماتلاما

الاتحاد الليبي ضد فلامبوا دو سونطر

وتنطلق الثلاث مباريات في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

شبيبة القبائل كازا سبورت وتنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري الإنجليزي

برينتفورد ضد آرسنال وتنطلق المباراة في تمام 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 ظهرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

إيفرتون ضد وست هام يونايتد وتنطلق المباراة في تمام 3:15 بتوقيت القاهرة، 4:15 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد خيتافي وتنطلق المباراة في تمام 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 4

فياريال ضد إشبيلية وتنطلق المباراة في تمام 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد ضد إسبانيول وتُذاع على beIN Sports HD 1

ريال بيتيس ضد جيرونا وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

وتنطلق المباراتان في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية.

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد انتر ميلان وتنطلق المباراة في تمام 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 1:30 ظهرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

كريمونيزي ضد لاتسيو وتُذاع على Sport TV5 Portugal

مونزا ضد يوفنتوس وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا ضد هيلاس فيرونا وتُذاع على Starz Play App

وتنطلق الثلاث مباريات في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

روما ضد أتلانتا وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

ميلان ضد نابولي وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV2 Portugal

الدوري الألماني

يونيون برلين ضد فولفسبورج وتنطلق المباراة في تمام 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع على beIN Sports HD 3

بوخوم ضد كولن وتنطلق المباراة في تمام 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع على beIN Sports Fr 10 HD max

هوفنهايم ضد فرايبورج وتنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع على beIN Sports Fr 10 HD max

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس ضد موناكو وتنطلق المباراة في تمام 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 ظهرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

كليرمون فوت ضد تروا وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 1

مارسيليا ضد رين وتُذاع على beIN Sports HD 2

ستاد بريست ضد اجاكسيو وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

نيس ضد أنجيه وتُذاع على beIN Sports HD 4

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

نانت ضد لانس وتنطلق المباراة في تمام 5:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع على beIN Sports HD 2

ليون ضد باريس سان جيرمان وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع على beIN Sports HD 2