مرتضى منصور يتحدث عن التعاقد مع محمد إبراهيم وكريم العراقي.. ويحاول التقليل من صفقات الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة محاولة ضم محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق سيراميكا، وكريم العراقي، ظهير أيمن فريق المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الزمالك قد نجح في التعاقد مع كل من زكريا الوردي، وإبراهيما نداي، ونبيل دونجا، وعمر جابر، ومصطفى الزناري.

وأعلن منصور، في مداخلة هاتفية لقناة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن عقد مؤتمر مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل لتقديم 10 صفقات جديدة، بينهم الخماسي المذكور.

وقال منصور: "نعمل على حسم صفقتين مهمتين خلال الوقت الحالي، والحجز على حسابات الزمالك في البنوك وراء تأجيل الإعلان عن الصفقات".

وأكد: "لم نحاول ضم محمد إبراهيم أو كريم العراقي، وكل ما يتردد ليس له أساس من الصحة".

وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "ممدوح عباس (رئيس النادي الأسبق) يقول إنه يحب الزمالك، رغم أنه حجز على حسابات القلعة البيضاء في البنوك في مرحلة حاسمة أثناء إبرام الصفقات".

وحاول مرتضى منصور التقليل من صفقات النادي الأهلي، حيث قال: "البعض ينتقد صفقات الزمالك رغم أننا تعاقدنا مع أفضل اللاعبين في مصر، مع من تعاقد الأهلي هذا الصيف إذن؟".

وأكمل "الأهلي ضم لاعبًا موقوفًا ضرب الحكم في بوليفيا، إضافة إلى لاعب آخر صغير".

وكان الأهلي قد تعاقد مع 3 لاعبين هذا الصيف، وهم البرازيلي برونو سافيو من بوليفار البوليفي، وشادي حسين ومصطفى سعد من سيراميكا كليوباترا.

من ناحية أخرى، ألمح مرتضى منصور إلى إمكانية عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيليكت المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في الكاميرون ضمن ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، بسبب رفض النادي التشادي.

كما علق منصور على انضمام مصطفى فتحي إلى بيراميدز على سبيل الإعارة، حيث قال: "أطلب من رئيس التعاون السعودي أن يسدد ما تبقى من قيمة صفقة انتقال اللاعب، طالما وافق على إعارته إلى بيراميدز".

وكان مصطفى فتحي قد انتقل من الزمالك إلى التعاون في يناير الماضي، وخاض مع الفريق السعودي النصف الثاني من الموسم الماضي.

وذكرت تقارير صحفية سعودية أن مشكلة في التجنيد منعت مصطفى فتحي من السفر إلى المملكة للانتظام في معسكر فريقه استعدادًا للموسم الجديد، وبالتالي قرر التعاون الموافقة على إعارته لبيراميدز.