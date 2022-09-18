شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية للبوتشا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد الدولي للبوتشا على إقامة بطولة أفريقيا للبوتشا بمصر، وإسناد تنظيمها للاتحاد المصري لرياضيات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي. ومن المقرر أن تقام البطولة الأفريقية للبوتشا فى الفترة من 2 إلى 10 يوليو 2023 المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب مصر للبوتشا شارك خلال هذا العام في ثلاث بطولات دولية للبوتشا فى أول ظهور دولي له بعد حصول الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي على العضوية العاملة بالاتحاد الدولي للبوتشا، كما يشارك فى بطولة العالم للبوتشا بالبرازيل في الرابع من ديسمبر 2022.

وأصبحت مصر محفلا للبطولات العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تنظيم العديد من البطولات سواء الجماعية أو الفردية. وهذا ما يؤكد على ثقة الاتحاد الدولي للبوتشا في الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي ومدى قدرته على تنظيم بطوله كبيرة.