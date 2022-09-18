شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهان يصلان بـ"يد الزمالك" لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك فريق كرة اليد بنادى الزمالك سيناريوهين للتأهل لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامتها شهر أكتوبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

تتويج الزمالك بلقب البطولة العربية المقامة حاليا فى تونس، حيث يتأهل البطل مباشرة بعد موافقة الاتحاد الدولى مؤخراً على ذلك، ونجح الزمالك فى الفوز بضربة البداية على الترجي التونسى 34/28 أمس السبت.

لعب الزمالك المباراة النهائية مع الكويت الكويتى، المتأهل بالفعل لكأس العالم للأندية، كونه بطلاً لقارة آسيا، وبالتالى حال حصوله على لقب البطولة العربية سيحصل صاحب المركز الثانى على تذكرة التأهل لمونديال الأندية.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.

فيما شهد انطلاق المنافسة فوز الزمالك على سبورتنج بضربة البداية السبت بنتيجة 36/37 فى الوقت الإضافي بعد التعادل فى الوقت الأصلي بنتيجة 29/29، قبل أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج فى اليوم التالى بنفس التوقيت ويحقق الفوز بنتيجة 20/21.