شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ناديا تستعد للموسم الجديد بالمدربين.. والإسماعيلى يبحث عن مدير فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جميع الأندية المصرية فى الوقت الحالى لتدعيم صفوفها وتجهز لاعبيها من أجل الموسم المقبل من بطولة الدورى وكأس مصر للظهور بشكل مميز.

ونجحت 10 أندية فى التعاقد مع مدربين جدد على أمل تغيير الصورة التى ظهرت عليها فى الموسم الماضى، وتقديم الشكر للمدربين الذين لم يحققوا ما أرادوا أو رحيل المدربين لأسباب أخرى، واستقرت 7 أندية على تجديد الثقة فى المدربين للاستمرار على القيادة الفنية لهم استعدادا للموسم الجديد.

ويتبقى نادى الإسماعيلى دون مدرب، حتى الآن، ومازال يبحث عن مدير فنى جديد خلفا للمدرب السابق حمزة الجمل الذى نجح فى إبقاء الفريق فى الدورى الموسم الماضى.

ونستعرض الـ17 ناديا التى تستعد للدورى بالمدربين فى التقرير التالى..

الزمالك مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا

الأهلى – السويسرى مارسيل كولر

بيراميدز – اليونانى تاكيس جونياس

فاركو – البرتغالى نونو ألميدا

فيوتشر – على ماهر

البنك الأهلى – خالد جلال

المقاولون – شوقى غريب

سيراميكا – أحمد سامى

طلائع الجيش – علاء عبد العال

سموحة – طارق العشرى

الاتحاد – زوران مانولوفيتش

المصرى – إيهاب جلال

أسوان – ربيع ياسين

الداخلية – رضا شحاتة

حرس الحدود – أحمد أيوب

غزل المحلة – اليونانى بابا فاسيلو

إنبى – أحمد كشرى