شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الملاكمة تعود من موزمبيق بـ4 ميداليات صباح غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الملاكمة من موزمبيق فى الساعات الأولى من صباح الاثنين بـ4 ميداليات بواقع ذهبية و3 فضيات، وتوج يسرى رزق بطل الملاكمة بذهبية منافسات وزن +92 كجم بالفوز على بطل الجزائر كادى مراج بنتيجة 5/0 فى نهائى البطولة .

ونجح يسرى رزق فى التأهل إلى النهائى أمس الأول، الخميس، فى وزن +92 كجم بالتفوق على لاعب السنغال بعدم تكافؤ الفرص.

بينما اكتفى عمر عبد العزيز بالميدالية البرونزية فى وزن 76 كجم، وخسر عبد الرحمن عرابى من بطل كوت ديفوار فى وزن 80 كجم، ومحمد إبراهيم السلاموني فى 92 كجم واكتفى بالبرونزية أيضا.

وحقق المنتخب الوطنى الأول للملاكمة 3 ميداليات فى بطولة البحر المتوسط الماضية ذهبية الأوليمبى يسرى رزق، وبرونزيتين لـ يمنى عياد وعمر عبد العزيز.