شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الصباحي.. تدريبات بدنية وتقسيمة قوية تحت إشراف كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المران الصباحي الذي خاضه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب التتش، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني تدريبات بدنية قوية، وتقسيمة حماسية بين اللاعبين، وذلك فى إطار فترة التحضيرات التى يخوضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد، الذى يبدأ فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الأهلي مع الفائز من الاتحاد المنستيرى التونسي أو الجيش ‏الرواندي.

وقبل انطلاق مران الأهلي، خاض ثلاثي حراسة المرمى بالفريق على لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية مكثفة استغرقت30 دقيقة، اشتملت على العرضيات والتصويب على المرمى تحت قيادة يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

وبعد ذلك قام مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وتولى بنفسه قيادة المجموعة الأولى فى تدريبات بالكرة وتقسيمة قوية بين فريقين شهدت حماسًا كبيرا وتخللها تنفيذ العديد من الجوانب الفنية المحددة.

فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات بدنية مكثفة في الجيم أولا، قبل أن تقوم بتنفيذ مجموعة من الفقرات البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال أندريس أندويا.

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.